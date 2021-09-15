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В Крыму заявили о сговоре участников «Крымской платформы» против российских патриотов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов заявил, что участники саммита «Крымская платформа» нацелены на преследование людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились преследовать тех русских, которые принимали участие в событиях «Крымской весны».

Молохов считает, что причиной этому является нахождение в списках украинского сайта «Миротворец» (этот сайт распространяет данные жителей Крыма, самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины»).

12 сентября в аэропорту Праги задержали российского гражданина Александра Франчетти, который в 2014 году участвовал в «Крымской весне». Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что россиянин был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. Решением суда его отправили в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей о своей дальнейшей судьбе — в частности, об экстрадиции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить правовые основания действий Праги. Сам Франчетти назвал обвинения в свою сторону «шагом к фашизму».

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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