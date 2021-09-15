В Раде заявили о намерении Порошенко еще раз отправить корабли в Керченский пролив

На Украине Депутат Рады Андрей Деркач заявил, что экс-президент страны Пётр Порошенко хотел еще раз отправить корабли в Керченский пролив. По словам парламентария, так он хотел спровоцировать конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

После этого в планах Порошенко было введение чрезвычайного положения. Это помогло бы добиться переноса президентских выборов в 2019 году.

«Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт», — рассказал Деркач.

По мнению депутата, отсрочка главе государства нужна была, чтобы заработать политических баллов у внешних кураторов.

Инцидент в Керченском проливе — пограничный вооруженный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, в ходе которого ВС России и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Ранее украинские СМИ рассказали о возможных тайных соглашениях США и Украины. Одним из возможных договоров могло стать создание нового многостороннего формата по Донбассу, где основную роль будут играть США и их союзники — Канада, Великобритания, Польша и Прибалтика.