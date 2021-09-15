CNN: в ВС США боялись, что Трамп мог начать ядерную войну после поражения на выборах

После нападения 6 января на Капитолий США председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли предпринял секретные действия, чтобы ограничить Трампа от возможного приказа об опасном военном ударе или запуске ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новую книгу репортера The Washington Post Боба Вудворда о последних днях президентства Трампа.

По данным автора, Милли «был уверен, что Трамп серьезно упал в умственном развитии после выборов, теперь он почти маниакально кричит на чиновников и строит свою собственную альтернативную реальность о бесконечных предвыборных заговорах». Военный советник опасался, что Трамп может «сойти с ума», отмечает журналист.

Милли предпринял чрезвычайные меры и 8 января созвал секретное совещание в своем офисе в Пентагоне. Он потребовал от высокопоставленных военных чиновников, чтобы те не выполняли ничьих приказов без его ведома.

Ранее сообщалось, что Трамп после поражения на президентских выборах планировал госпереворот.