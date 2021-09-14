На Украине предложили «защитить» поддерживающих «возврат» Крыма российских политиков

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил, что всех российских политиков, которые поддерживают «возврат» Крыма Украине, необходимо защитить. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Обозреватель».

Парламентарий уточнил, что речь идет о тех политиках из России, которые страдают от того, что «требуют сохранить целостность Украины» и поддержали «Крымскую платформу».

«Это новый формат и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников «Крымской платформы» арестовывали, задерживали», — сказал Вятрович.

Он также предложил дать украинское гражданство тем российским политикам, которые выступают против того, что Крым стал одним из регионов РФ.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.