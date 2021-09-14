Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни 20:03
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было 19:58
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов* 19:47
Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований 19:39
Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем авто 19:38
В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США... 19:38
Олимпийской чемпионке Ласицкене вручили орден 19:36
Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика 19:35
Президент Кореи назначил BTS спецпосланниками при ООН 19:30
Дочь убитой в Подмосковье пенсионерки рассказала, как нашла тело матери 19:27

На Украине предложили «защитить» поддерживающих «возврат» Крыма российских политиков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович заявил, что всех российских политиков, которые поддерживают «возврат» Крыма Украине, необходимо защитить. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Обозреватель».

Парламентарий уточнил, что речь идет о тех политиках из России, которые страдают от того, что «требуют сохранить целостность Украины» и поддержали «Крымскую платформу».

«Это новый формат и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников «Крымской платформы» арестовывали, задерживали», — сказал Вятрович.

Он также предложил дать украинское гражданство тем российским политикам, которые выступают против того, что Крым стал одним из регионов РФ.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Все новости на тему:
Присоединение Крыма к России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Осенняя презентация Apple: Тим Кук показывает новый iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
В полиции заявили, что ранее жалоб на мигрантов в Бужанинове не было
Представитель ЛДПР объяснил случай с «упавшими штанами» Жириновского
Главарь известной ОПГ рассказал о расправах над должниками в 90-е
Путин заявил, что у граждан есть основания его критиковать
Новости и материалы
Врачи назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни
Вашингтон не исключил новых мировых санкций против талибов*
Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований
Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем авто
В ВФЛА отреагировали на просьбу Ласицкене помочь с получением визы США для ЧМ-2022
Олимпийской чемпионке Ласицкене вручили орден
Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика
Президент Кореи назначил BTS спецпосланниками при ООН
Дочь убитой в Подмосковье пенсионерки рассказала, как нашла тело матери
ВФЛА: Ласицкене и Сидорова не получили визу США из-за действий их личных менеджеров
Инженеры сделали компактный датчик для обнаружения ядов в напитках
Бузова задумалась о поступлении на истфак МГУ
В Киеве разработали «план уничтожения» российских кораблей в Черном море
Вскрытие допинг-пробы призера Игр-2020 подтвердило наличие запрещенных веществ
На Украине женщина отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского
Милонов заявил об угрозах ему и его близким после разглашения личных данных
Выселенных после народного схода мигрантов отвезли в Сергиев Посад
В Минздраве назвали число находящихся под наблюдением врачей россиян с COVID-19
Все новости
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
«Он абсолютно здоров»
Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении
«Боялся огласки на родине»: почему украинец отказался обниматься с россиянами
Российский паралимпиец Сафронов раскрыл подробности скандала с украинцем Цветовым
«Это шаг к фашизму»
Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
Что делать с кабачком-переростком
Шефы московских ресторанов рассказали, как поступить с переросшими кабачками
«Наша национальная одежда — это не костюмы дементоров»
Афганки дали отпор талибам* флешмобом в соцсетях
Умер герой чеченской войны генерал Казанцев
«Российские беспилотники мы в бою не видели»
Почему России нужно вооружать беспилотные летательные аппараты
Остановить мгновенье: Huawei подарит до $10 000 за лучшие фотографии
В России стартует конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021
«У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой»
Пашаев и Добровинский — о возможном сокращении срока Ефремова по кассации
«Все отвалится»: как запрет серверов Google сломает рунет
Эксперты оценили опасность запрета серверов Google для пользователей
Европейский суд удовлетворил жалобу Лимонова, поданную 15 лет назад
ЕСПЧ признал незаконным запрет партии нацболов в России
«Мы больше не верим обещаниям Запада»
Кулеба: Украина может взять путь на милитаризацию по примеру Израиля
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях