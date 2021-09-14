Путин заявил, что у граждан есть основания его критиковать

Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан всегда есть основания критиковать власти, в том числе и его самого. Об этом лидер страны сообщил в ходе видеоконференции с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Всегда нас есть, за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что критика уместна там, где руководитель «действительно чего-то не дорабатывает».

Ранее в ходе совещания у президента с членами правительства и представителями «Единой России» вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что были приняты знаковые решения по региональному развитию. Ключевой инструмент в их реализации – инфраструктурные кредиты.

«Единая Россия» обратились к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу.