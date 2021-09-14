Представитель ЛДПР объяснил случай с «упавшими штанами» Жириновского

Пресс-секретарь партии ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что с Владимира Жириновского не падали брюки, а лишь «соскользнул ремень». Об этом он рассказал »Подъему».

«Это какая-то чушь. Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович Жириновский его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали», — уточнил представитель политика.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чуть не потерял штаны во время одного из раундов предвыборных теледебатов на телеканале ТВЦ. В прямом эфире с политика начали спадать брюки, однако он, подхватив их, не стал останавливать свое выступление.

Проблемы с одеждой у Жириновского начались, когда он говорил о том, что президент России Владимир Путин и правительство страны на самом деле коммунисты.

Ранее сообщалось, что на заключительный предвыборный съезд ЛДПР Жириновский приехал в коляске, запряженной тройкой лошадей. Уже на месте он потребовал от активистов партии прекратить размахивать флагами, так как испуганные лошади в страхе не могли сдвинуться с места.