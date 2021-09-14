Прилепин привез из ДНР 200 ополченцев для наблюдения за выборами

В Нижегородской области наблюдать за выборами в Госдуму будут около 200 ополченцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин.

«Чтобы помочь администрации Нижегородской области, я попросил своих товарищей, в том числе ополченцев с Донецка, поработать в качестве наблюдателей. Приехало до 200 человек, ребята с военным опытом, которые умеют отстаивать свои интересы и интересы России», — сказал Прилепин.

По его словам, это решение вызвало «самые сложные чувства» в администрации Нижегородской области. Однако, Прилепин подчеркнул, что просто хочет честного наблюдения за выборами.

Ранее сообщалось, что в Киеве не против голосования жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму.