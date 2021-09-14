Жириновский потерял штаны во время предвыборных теледебатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский чуть не потерял штаны во время одного из раундов предвыборных теледебатов на телеканале ТВЦ. В прямом эфире с политика начали спадать брюки, однако он, подхватив их, не стал останавливать свое выступление.

Проблемы с одеждой у Жириновского начались, когда он говорил о том, что президент России Владимир Путин и правительство страны на самом деле коммунисты. Фрагмент эфира ТВЦ с этим инцидентом получил широкое распространение в соцсетях, в том числе в различных Telegram-каналах.

Комментарии пользователей разделились: кто-то начал высмеивать лидера ЛДПР, а кто-то похвалил реакцию политика. К примеру, один из пользователей написал: «Главное — сохранить лицо», а другой не исключил, что политик просто забыл застегнуть штаны.

Ранее сообщалось, что на заключительный предвыборный съезд ЛДПР Жириновский приехал в коляске, запряженной тройкой лошадей. Уже на месте он потребовал от активистов партии прекратить размахивать флагами, так как испуганные лошади в страхе не могли сдвинуться с места.