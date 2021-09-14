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В Белоруссии решили поставить западных политиков «на свое место»

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Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Белоруссия собирается поставить заслон неправомерному использованию санкций, заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Вадим Грачев на конференции в Минске. Его слова передает «БелТА».

По словам Грачева, Запад узурпировал международное право и применяет ограничительные меры, когда ему захочется, в угоду своих политических желаний или убеждений.

«Есть еще время остановиться (у западных политиков), осмотреться и принять несколько важных решений: отменить санкции, извиниться перед Беларусью и белорусским народом, возместить причиненный ущерб», — отметил зампред ФПБ.

При этом Грачев уверен, что Западу пора поставить заслон, чтобы помешать вводить санкции. По его мнению, для этого стоит указать западным государствам на нарушение ими норм и законов международного права.

«Санкции в той или иной степени ведут к ограничению права человека на труд, здоровье, достойное питание. Пора поставить этому заслон. Пора поставить западных политиков на свое место», — подчеркнул Грачев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытках давления Европейского союза на республику через Россию.

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