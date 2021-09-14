Путин и Асад провели переговоры в Кремле

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Москве, в Кремле состоялись переговоры, сообщает ТАСС.

Асад прибыли в Москву с необъявленным визитом.

«Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения. Ну и, конечно, уже в личном формате — с очень хорошим результатом президентских выборов», — сказал президент России.

В ходе встречи Путин отметил, что президент Сирии много делает для того, чтобы налаживать диалог с политическими оппонентами. Президент России также назвал проблемой сохраняющееся без разрешения властей страны присутствие в Сирии иностранных войск. Глава государства также выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу «встать на ноги».

Российский лидер также указал на то, что результаты выборов продемонстрировали наличие доверия народа. В свою очередь президент Сирии поблагодарил Путина на русском языке.

В мае текущего года Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%.