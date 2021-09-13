Международный саммит по борьбе с пандемией состоится 22 сентября

Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на приглашение Белого дома.

«Во время саммита президент Байден обратится к главам правительств, главам государств и международных организаций, к лидерам благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19. Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует созвать в ближайшее время глобальный саммит по борьбе с коронавирусом.

Встреча мировых лидеров будет посвящена мерам реагирования на пандемию коронавируса, а также всеобщим усилиям по вакцинации. Среди тем для обсуждения также обозначены поставка кислорода в нуждающиеся страны и возможность международного сотрудничества в области исследований, связанных с COVID-19.