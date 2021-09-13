Боевики устроили массовый побег из тюрьмы в Нигерии

В нигерийском штате Коги неизвестные боевики напали на тюрьму, устроив массовый побег. Как сообщает «Би-би-си», в результате атаки сбежали около 240 заключенных, как минимум два сотрудника службы безопасности объекта погибли.

Местные власти уже подтвердили сам факт атаки, но пока не приводят точных данных по сбежавшим и пострадавшим. Источники Reuters отмечают, что тюрьму в Коги атаковала группа вооруженных боевиков, они подорвали забор по периметру учреждения и вступили в перестрелку с охранниками.

Мотивы нападавших пока неизвестны, в настоящее время правоохранительные службы Нигерии ведут поиск как сбежавших заключенных, так и боевиков. По официальным данным, в тюрьме в Коги преимущественно содержались люди, осужденные за преступления средней тяжести. Это уже второй крупный побег из тюрьмы в Нигерии за 2021 год. Так, в апреле боевики запрещенной в РФ группировки «Боко Харам» освободили более 1800 заключенных в штате Имо.

Ранее сообщалось, что военный самолет разбился в Нигерии после того, как подвергся обстрелу со стороны боевиков.