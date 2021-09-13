Трамп заявил, что будет «вынужден» участвовать в выборах главы США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что текущее положение дел в стране не оставляет ему иных вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах на участие в президентских выборах в США в 2024 году.

По его мнению, то, каким образом был осуществлен вывод американских войск из Афганистана, является «самым большим позором в истории страны».

Трамп подчеркнул, что не считает нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена достаточно компетентным для должности руководителя страны, а действующая администрация «усиливает раскол в американском обществе».

Телеканал утверждает, что на данный момент все еще неизвестно, будет ли Трамп официально участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября побывал в пожарной части и полицейском участке Нью-Йорка, где пообщался с американцами и рассказал о планах на выборы 2024 года.