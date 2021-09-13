Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Призвавший перейти на кириллицу глава СНБО сделал ошибки в предложении... 19:38
В Самаре школьников кормили супом с пауками 19:37
Мостовой: нужно сказать спасибо Марио за то, что согласился играть за Россию 19:31
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой... 19:23
14 китайских платформ обязались следить за фанатами звезд в интернете 19:22
Бабушку, повесившую пиратский флаг во дворе для внуков, обвинили в нарушении... 19:21
ЦБ: тестирование цифрового рубля начнется в январе 2022 года 19:17
Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей 19:14
АТОР: россияне пока не могут посетить Испанию, несмотря на возобновление... 19:07
Тренер Непомнящий считает, что «Спартаку» по зубам команды уровня «Легии» 19:07

Трамп заявил, что будет «вынужден» участвовать в выборах главы США в 2024 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pablo Martinez Monsivais/AP

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что текущее положение дел в стране не оставляет ему иных вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах на участие в президентских выборах в США в 2024 году.

По его мнению, то, каким образом был осуществлен вывод американских войск из Афганистана, является «самым большим позором в истории страны».

Трамп подчеркнул, что не считает нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена достаточно компетентным для должности руководителя страны, а действующая администрация «усиливает раскол в американском обществе».

Телеканал утверждает, что на данный момент все еще неизвестно, будет ли Трамп официально участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября побывал в пожарной части и полицейском участке Нью-Йорка, где пообщался с американцами и рассказал о планах на выборы 2024 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Арбузное отравление: задержан подозреваемый в деле о смерти двух человек
В СК назвали приоритетную версию гибели семьи, купившей арбуз на Совхозной
Битва за мощность. Германия решит судьбу «Северного потока — 2» к январю
В Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем стандартам
Кому выгодно нарушение режима тишины в Донбассе
В Донбассе снова стреляют, несмотря на режим прекращения огня
Украина запросила выдачу задержанного в Праге россиянина
МВД хочет вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников
Сбившей трех детей в Солнцево студентке продлили арест на месяц
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт
Новости и материалы
Призвавший перейти на кириллицу глава СНБО сделал ошибки в предложении на латинице
В Самаре школьников кормили супом с пауками
Мостовой: нужно сказать спасибо Марио за то, что согласился играть за Россию
14 китайских платформ обязались следить за фанатами звезд в интернете
Бабушку, повесившую пиратский флаг во дворе для внуков, обвинили в нарушении закона
ЦБ: тестирование цифрового рубля начнется в январе 2022 года
Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей
АТОР: россияне пока не могут посетить Испанию, несмотря на возобновление авиасообщения
Тренер Непомнящий считает, что «Спартаку» по зубам команды уровня «Легии»
Грузинские телеканалы сообщили, что местные спецслужбы прослушивали священников
Ученые предположили, что инъекции ботокса могут остановить COVID-19
Украина сократила мощности по прокачке газа в Европу
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон тайно побывали во Франции
Стала известна личность подозреваемого в отравлении посетителей «Магнита»
Матч МХЛ между «Динамо» и «Алмазом» закончился массовой дракой
Сотрудника похоронного бюро уволили за харассмент
СМИ: россияне могут получить мультивизу в ОАЭ на 90 дней
Непомнящий: рассматривать «Зенит» как конкурента «Челси» несерьезно
Все новости
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
Эксперты рассказали о подлодках, которые поступят на вооружение ВМФ России
«Хотелось уже закончить дышать и поставить точку»
У МакSим дважды останавливалось сердце во время комы
«Трусова вписала свое имя в историю, образ Круэллы ей идеально подходит»
Бетина Попова: пять четверных прыжков Трусовой перекрывают все недочеты в танцевальной подаче
Наказать Россию. О чем говорится в докладе Европарламента
В Европарламенте призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания РФ
Почему лифты в многоэтажках «сходят с ума»
При каких неисправностях в лифте нужно бить тревогу
Один день до презентации: что известно о новом iPhone 13
Apple отказывается от самой простой версии iPhone
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
«Это не в компетенции администрации президента»
Что в Кремле думают о возвращении скифского золота
Югу России угрожает катастрофическая засуха до 2035 года
Ученый предсказал тотальный дефицит воды в южных регионах России
Полуостров в отключке. Какие интернет-сервисы недоступны в Крыму
Как зарубежные технологические компании блокируют крымчан
Обед во время теракта и фуа-гра для солдат
Бывший шеф-повар французских президентов рассказал о служении отечеству
«Никто не видел Тупака мертвым»
Почему фанаты считают, что Тупак до сих пор жив
«Правительство поддержит»
Мишустин подтвердил отмену обязательного техосмотра
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях