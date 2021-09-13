Грузинские телеканалы сообщили, что местные спецслужбы прослушивали священников

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии прослушивала более чем 100 священнослужителей страны, записав свыше 3 тыс. скрытых записей, утверждает телеканал «Пирвели». По его информации, файлы с прослушкой высокопоставленных священнослужителей патриархии Грузии уже попали в сеть, их якобы распространил бывший сотрудник СГБ.

Это подтверждают и такие телеканалы, как «Формула» и «Мтавари». По их данным, прослушка велась за членами священного Синода, патриаршим местоблюстителем, архиереями, помощниками патриарха, епископами и даже монахинями.

На одной из слитых в сеть записей якобы содержится разговор нескольких митрополитов, рассказывающих о скандально известной лаборатории имени Ричарда Лугара — она подозревается в исследовании возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний и опытах над людьми. Кроме того, файлы из утечки, в частности, носят такие названия, как «Компроматы», «Влияние России», «Оппозиционно настроенные лица» и «Угрозы».

При этом грузинские власти пока официально не подтвердили факт прослушки священнослужителей, но Служба госинспектора Грузии уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами.

Ранее сообщалось, что Грузия отказалась от восстановления дипломатических отношений с Россией из-за признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.