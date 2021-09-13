Экс-телохранитель Макрона предстал перед судом за избиение протестующих

В Париже начался суд в отношении Александра Беналлы — бывшего телохранителя и экс-советника по безопасности президента Франции Эммануэля Макрона. По информации Euronews, по делу Беналлы также проходит бывший сотрудник службы охраны президентской партии «Вперед, Республика!» Венсан Краз и еще двое полицейских.

Экс-телохранителя Макрона вместе с Кразом обвиняют в избиении протестующих на одном из митингов 2018 года. Сам факт преступления попал на одну из камер видеонаблюдения и запустил крупный скандал вокруг президента. Нападение на демонстрантов лишь часть обвинения: в ходе расследования выяснилось, что Беналла также незаконно носил оружие и использовал дипломатические документы.

К слову, обвиняют экс-охранника Макрона не только в использовании дипломатических документов, но и в их подделке. При этом параллельно с расследованием дела Беналлы во французских СМИ активно тиражируется версия, что президент Франции покрывает своего телохранителя, и встречались предположения, что связывают их не только служебные отношения. Однако сам Макрон в итоге отверг все эти подозрения, своего сотрудника он уволил со службы в Елисейском дворце.

Как ожидается, слушания по делу Беналлы будут завершены к 1 октября. По всем обвинениям бывшему телохранителю президента грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 100 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что во Франции вышел на свободу Дамьен Тарел, напавший на Макрона в июне 2021 года.