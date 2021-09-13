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Зеленский встретится с послами G7 для «очищения судебной системы Украины»

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РИА «Новости»

Офис президента Украины Владимира Зеленского встретится с руководителями органов судейского управления государства, депутатами Верховной рады и послами стран G7 из-за проблем с судебной реформой. Как пишет «Европейская правда», речь идет о срыве утверждения кандидатов в Этический совет со стороны Совета судей Украины.

«Это вызывает обеспокоенность прогрессом судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части — очищения судебной системы», — заявили в офисе Зеленского.

Сам президент Украины отметил, что не допустит блокировки главной реформы страны, в том числе со стороны судей. По его словам, они не смогут лишить украинцев права на справедливость.

«Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку», — подчеркнул Зеленский.

Как заявили в офисе Зеленского, Этический совет будет играть ключевую роль в «очищении» Высшего совета правосудия. Делать он это будет вместе с Высшей квалификационной комиссией судей. При этом в Этическом совете предполагается участие не только украинских представителей, но и международных экспертов.

Однако Совет судей Украины 13 сентября заблокировал запуск этого органа, отказавшись делегировать своих представителей. В рамках заседания Совета судьи не смогли утвердить кандидатуры трех человек, которые должны были войти в совет — 16 из 26 судей проголосовали «против всех», что и возмутило офис Зеленского.

Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине более $463 млн на реформы, которые, как считают в Вашингтоне, имеют решающее значение для функционирования демократии на благо граждан.

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