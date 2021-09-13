В Совфеде заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал о попытках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вмешательство в выборы в других государствах возможно через влияние на российские диаспоры. В частности, парламентарий указал, что русскоязычные граждане могут подвергаться такому влиянию в странах — членах НАТО.

Он также предупредил о том, что соотечественников могут использовать за границей для организации так называемых «глобальных протестных акций».

Как отметил законодатель, подобные акции могут проводиться у посольств РФ и затем выдаваться за глобальные митинги. Он заявил, что их целью является «дискредитация выборов в России».

Кроме того, как сообщил Климов, в комиссию поступают сигналы о том, что людям не будут давать голосовать. Он уточнил, что такие сигналы приходят из Украины.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев назвал иностранным вмешательством отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за выборами в стране.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.