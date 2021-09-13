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Украинский генерал: Киев не может прокормить ни афганских беженцев, ни своих граждан

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Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что страна не может себе позволить принять 5 тыс. беженцев из Афганистана, так как в бюджете не хватает денег на содержание самих украинцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что украинские власти хотят выделить приезжим около 700 млн гривен.

«Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов», — сказал он.

По мнению Могилева, такие меры повышают уровень террористической угрозы. Политик также назвал это «красивым жестом» президента Украины Владимира Зеленского перед визитом в Вашингтон.

Ранее Министерство юстиции Украины предложило размещать беженцев из Афганистана в зданиях Черниговской и Кременчугской колоний.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может принять порядка пяти тыс. беженцев из Афганистана, добавив, что проблем с ними не будет, так как они зачастую «гораздо более образованны, чем средний украинец».

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