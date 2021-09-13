Песков заявил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече Путина и Зеленского

На встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно обсуждение Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобная формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита.

«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — отметил он в ходе пресс-конференции с журналистами.

Кроме того, по словам Пескова, российский лидер не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, так как Россия не является стороной этого конфликта,

«Нет, абсолютно. Дело в том, что мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский может встретиться с Путиным лично в любое время, в любом месте на нейтральной территории, но не в России или на Украине. Он отметил, что на повестку дня должен быть вынесен «самый главный» вопрос об «оккупированных территориях».

Никифоров подчеркнул, что против встречи выступает именно Москва, которая, как заявил он, не собирается обсуждать на этой встрече «вопрос Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.