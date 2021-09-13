В МИД Украины заявили, что задержанный в Праге россиянин будет депортирован в Киев

Задержание в Праге россиянина Александра Франчетти стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей, Киев работает над завершением процедур для депортации задержанного на Украину. Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко, его слова приводит РИА «Новости».

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма», — сказал Николенко.

По его словам, украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Франчетти правосудию на Украине.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что россиянин был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Александр Франчетти в 2014 году участвовал в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Последние годы он живет и работает в Праге, имеет чешский вид на жительство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в своею очередь, поручил проверить основания задержания Франчетти в аэропорту Праги.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.