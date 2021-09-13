Бывший мэр Нью-Йорка опозорился на мероприятии, посвященном годовщине 9/11

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани позволял себе странные выходки на мероприятии, посвященном терактам 11 сентября 2001 года, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что Джулиани «передразнивал» королеву Великобритании. В феврале 2002 года, всего через несколько месяцев после терактов 11 сентября, Джулиани был удостоен почетного рыцарского звания королевой Елизаветой II.

«Она сказала: вы проделали замечательную работу 11 сентября. И поэтому я хочу сделать вас почетным рыцарем, каким-то там королевским командиром», — сказал Джулиани, пытаясь имитировать британский акцент.

Джулиани также заявил, что не встречался с принцем Эндрю — это заявление прозвучало через несколько часов после того, как принц получил документы по делу об изнасиловании. При этом встреча принца и Джулиани в 2001 году была задокументирована.

Кроме того, бывший мэр назвал высшего военного офицера Америки, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли «идиотом», перед этим неверно произнеся его имя.

«Я хотел схватить его звезды, засунуть ему в глотку и сказать — это в 400 милях от Китая, черт возьми! Китай будет нашим врагом в течение следующих 40 лет! У вас есть авиабаза в 400 милях от них, и ты — сдаешься? Идиот! » — сказал Джулиани, говоря о выводе войск из Афганистана.

Издание отмечает, что, вероятно, Джулиани был нетрезв, поскольку он «бессвязно разговаривал».

Ранее сообщалось, что сын американского лидера Джо Байдена рассказал секс-работнице, что «русские наркодилеры» украли его ноутбук.

11 сентября 2001 года 19 террористов-самоубийц захватили четыре коммерческих самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Накануне была названа сумма компенсаций жертвам терактов 11 сентября.