Зеленский выступил за увеличение присутствия США на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что речь о «выходе» США из его страны не идет, и Вашингтону наоборот следует наращивать свое присутствие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Как я сказал президенту [Джо] Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит — уйти из Украины? Все полностью наоборот — США должны наращивать свое присутствие», — рассказал Зеленский.

Таким образом президент Украины прокомментировал попытки сравнить ситуацию на Украине и в Афганистане, где США оставили своих союзников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с американским коллегой Джо Байденом украинская сторона предложила Вашингтону заключить соглашение о зоне свободной торговли.

Министр добавил, что это способствует росту экономики, ведь Украине необходимо укреплять финансовое положение, а также предоставит финансы на войну, на которую тоже необходимы средства.

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.