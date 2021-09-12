Раскрыто содержимое дипломата Лукашенко на встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о содержимом чемоданчика лидера республики, который он принес с собой на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. <…> Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы», — рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что в дипломате редко бывает что-нибудь необычное, чтобы удивить журналистов.

Эйсмонт подчеркнула, что Путин и Лукашенко зачастую обмениваются секретными документными, но для этого не обязательно носить их с собой.

Ранее Путин и Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. По словам президента России, 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства — его планируется провести до конца текущего года. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.