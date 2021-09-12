Ветеран спецслужб оценил опубликованный документ о терактах 11 сентября 2001 года

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что опубликованный ФБР документ о терактах 11 сентября 2001 года не несет новой информации о том, кто является ответственным за случившееся. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Документ ни подтверждает, ни опровергает, это просто сообщение о том, что такой документ имеется. Но говорить о реальности, которая пролила бы свет и действительно поставила бы точку в этой страшной трагедии, которая произошла 20 лет назад, пока никто на этот вопрос ответить точно не может», — сказал Гончаров.

Он добавил, что тогда в Штатах наблюдалась нестабильная внутренняя ситуация, в частности «грызня по поводу выборов» между республиканцами и демократами.

Если бы информация, подтверждающая хотя бы одну из версий теракта, существовала, то она обязательно «вылезла бы наверх» в таких условиях.

Ранее ФБР опубликовало один из документов, связанных с расследованием террористических атак 11 сентября 2001 года в соответствии с указом американского президента Джо Байдена.