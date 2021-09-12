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В Крыму отреагировали на планы Украины привлечь США к возвращению полуострова

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Макс Ветров/РИА «Новости»

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов оценил заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о Крыме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, которые тот сказал на собрании «Союза меча и орала» о том, что «заграница нам поможет». Молохов также посоветовал киевским властям «раз и навсегда выучить, что Крым является российским навсегда» и ни одному государству мира «не под силам изменить это».

«Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев», — сказал он.

Ранее Резников заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между главами двух стран продемонстрировали, что Вашингтон станет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.

До этого министр заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым военным путем.

Резников также сообщил, что Киев опасается возможного размещения российских ядерных боеголовок в Крыму. В связи с этим Украина предлагает разместить на своей территории средства ПВО США.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Все новости на тему:
Присоединение Крыма к России
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