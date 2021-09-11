Посол России заявил о победе талибов* над коррупцией

Талибы (запрещено в РФ) победили коррупцию в Кабуле и в целом в Афганистане, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

«Что нам говорят простые афганцы: что в Кабуле талибы очень жесткой рукой побороли коррупцию. И с рыночков, базарчиков, дуканов (маленьких восточных магазинчиков. — примечание «Газеты.Ru») перестали поборы взимать чиновники. Это в день примерно $500 тысяч», — сказал посол.

Он также добавил, что таможенный пункт на границе с Пакистаном стал в день приносить налогов на $700 тыс. больше, чем было до этого, а также в стране налаживаются внутренние авиаперевозки.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ. Инаугурация нового афганского правительства, сформированного талибами, должна была пройти 11 сентября, однако ее отменили.