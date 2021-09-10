Тысячи литовцев вышли на митинг против Сороса и «диктатуры коронавируса»

В столице Литвы Вильнюсе тысячи людей вышли на митинг около здания МВД против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает портал RuBaltic.

Отмечается, что приблизительная численность акции составила около четырех тысяч человек. На ней были замечены плакаты с лозунгами «долой [филантропа Джорджа] Сороса из Литвы», «нет рабскому паспорту» и «коронавирус мутирует в диктатуру».

Известно, что протестующие недовольны приложением «Паспорт возможностей», в котором можно получить QR-код только при наличии свидетельства о вакцинации или антител, выступают против ношения масок в школах и других санитарных мер.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Лондоне противники обязательной детской вакцинации устроили драку с полицией. Недовольные не согласны с рекомендацией властей делать прививку от коронавируса всем подросткам в возрасте 16-17 лет, и с 12 — если они находятся в группе риска.