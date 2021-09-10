На PornHub появилась агитация членов грузинской партии «Шишка»

Грузинский оппозиционер Зураб Джапаридзе разместил на порносайте PornHub предвыборную рекламу своей партии «Гирчи» («Шишка»). Об этом политик сообщил на странице в Facebook.

Джапаридзе считает, что так его соратники смогут максимально широко вовлечь электорат в свою кампанию перед местными выборами 2 октября.

Целевая аудитория созданной в 2016 году либертарианской партии «Гирчи» — молодежь, и потому политическая сила уже не раз удивляла необычными инициативами, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». В частности, там предлагали запустить сеть такси «Шмакси», создать новую церковь, чтобы помочь своим прихожанам «откосить» от службы в армии и боролись за легализацию марихуаны.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен приехать в эту страну на муниципальные выборы. Политик также призвал соотечественников, проживающих за рубежом, взять отпуск в дни выборов, отложить свои дела и приехать любым способом в Грузию.