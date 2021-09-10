Поклонская назвала безумством заявления о возможности войны между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, был вынужден сделать заявление о возможности крупномасштабной войны из-за заокеанских партнеров, заявила «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Я убеждена, что говорить о возможности крупномасштабной войны между нашими странами — это верх невежества и безумство. Президента Зеленского я считаю нормальным человеком и допускаю, что подобные заявления являются мерой вынужденного характера перед заокеанскими партнерами», — сказала она.

По ее мнению, сейчас наоборот нужно искать компромисс в российско-украинских отношениях, поскольку от их нормализации зависит благополучие людей, проживающих в России и на Украине.

«Развязать войну, поругаться, вступить в конфликт может каждый, много ума не надо. А вот наладить отношения, выстроить конструктив и выйти из затянувшегося и никому не нужного из сторон конфликта — это ювелирная работа в сфере дипломатии и политики», — сказала Поклонская.

Именно установлением контакта путем различных переговоров и выстраиванием диалога и должны строиться отношения России и Украины, а все остальное «играет на руку третьей стороне, но не нашим странам», заключила депутат.

Ранее Зеленский допустил возможность начала полномасштабной войны России и Украины.