Поклонская назвала безумством заявления о возможности войны между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, был вынужден сделать заявление о возможности крупномасштабной войны из-за заокеанских партнеров, заявила «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
«Я убеждена, что говорить о возможности крупномасштабной войны между нашими странами — это верх невежества и безумство. Президента Зеленского я считаю нормальным человеком и допускаю, что подобные заявления являются мерой вынужденного характера перед заокеанскими партнерами», — сказала она.
По ее мнению, сейчас наоборот нужно искать компромисс в российско-украинских отношениях, поскольку от их нормализации зависит благополучие людей, проживающих в России и на Украине.
«Развязать войну, поругаться, вступить в конфликт может каждый, много ума не надо. А вот наладить отношения, выстроить конструктив и выйти из затянувшегося и никому не нужного из сторон конфликта — это ювелирная работа в сфере дипломатии и политики», — сказала Поклонская.
Именно установлением контакта путем различных переговоров и выстраиванием диалога и должны строиться отношения России и Украины, а все остальное «играет на руку третьей стороне, но не нашим странам», заключила депутат.
Ранее Зеленский допустил возможность начала полномасштабной войны России и Украины.