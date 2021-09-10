Посол Латвии заявил, что Евросоюз не желает очередных проблем из-за Украины

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что в Евросоюзе отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины, при этом часть стран сообщества «не видят оснований для его расширения». Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда».

«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», — рассказал Пойканс.

Он отметил, что 27 стран-участниц ЕС должны принять решение о членстве Украины в союзе. До тех пор, пока не будет принято какого-либо решения, говорить о сроках вхождения Украины в Евросоюз очень сложно, отмечает дипломат.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что французские политики не раз говорили ему, что у Украины полностью отсутствуют шансы на вступление в Евросоюз и НАТО.

Так сенатор отреагировал на то, как в Киеве восприняли заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в Европейский союз.