Путин заявил о «заметной» стабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, внутриполитическая ситуация в республике «заметно стабилизировалась».

Также политик сообщил, что Лукашенко поднимал эту тему на переговорах в Кремле.

В четверг в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.