Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ

Москва и Минск согласовали все союзные программы, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Как вы знаете, правительствами двух стран на протяжении нескольких лет <...> велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики <...> Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что программы направлены на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков и единого транспортного пространства, а также на формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

По словам Путина, программы должны быть одобрены на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске. После одобрения программы будут вынесены на утверждение высшего государственного совета Союзного государства.

9 сентября в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались более 3,5 часа.