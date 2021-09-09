В МИД призвали США быть готовыми к последствиям в случае размещения оружия в космосе

США будут отвечать за тяжкие последствия, если первыми разместят оружие в космосе. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы длительное время выступаем за нахождение политико-дипломатических решений задачи недопущения гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал он, комментируя появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что США якобы обладают секретным космическим оружием против военных спутников России и Китая.

Рябков добавил, что в настоящее время подобного оружия в космосе нет и Россия взяла на себя обязательство, что не станет первой страной, которая разместит оружие в космическом пространстве.

«Если США станут первой страной, сделавшей это, ответственность за сугубо дестабилизирующие тяжелые последствия для международной безопасности и стратегической стабильности неоспоримо ляжет на Вашингтон», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает начать переговоры о международном соглашении по космосу, чтобы предотвратить старт гонки вооружений в околоземном пространстве.