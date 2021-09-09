Россия поддерживает рабочие контакты с талибами* через посольство в Кабуле

Россия поддерживает рабочие отношения с радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)» через посольство в Кабуле. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«На данном этапе поддерживаются рабочие контакты с представителями движения талибов по линии нашего посольства в Кабуле. Каких-то иных контактов, переговоров, честно говоря, не планируется», — сказала она.

6 сентября сообщалось, что «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашения на мероприятие по случаю объявления состава правительства.

В Кремле пока никаких решений о признании талибов не приняли. В то же время в МИД заявляли, что готовы участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана при условии, что оно будет инклюзивным.