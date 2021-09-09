Глава МИД Израиля рассказал о спасении его семьи русскими

Глава МИД Израиля Яир Лапид во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рассказал историю спасения своей семьи во время Второй мировой. Видео их пресс-конференции доступно на YouTube-канале «RT на русском».

«Мой отец 76 лет назад был ребенком в будапештском гетто. Он должен был умереть, но однажды услышал, как люди говорят на языке, который он не понимал. Моя бабушка вдруг подняла голову и сказала: это русский язык, пришли русские, мы спасены!» — сказал Лапид. Он добавил, что Красная армия спасла мир от нацизма и тирании. По его словам, Израиль хранит память о тех событиях и может считать себя должником России.

Ранее «Газета.Ru» писала, что польский сенат принял законопроект, лишающий евреев возможности вернуть собственность, которую они потеряли во время Второй мировой войны и в послевоенное время.