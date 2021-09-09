Россия сменила командующего миротворцами в Карабахе

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-майор Михаил Кособоков. Он заменит завершившего свою миссию генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщается на сайте Минобороны Армении.

Глава оборонного ведомства Армении Аршак Карапетян уже провел встречу с Кособоковым и командиром 102-й российской военной базы полковником Дмитрием Овчаровым. Отмечается, что Ереван высоко ценит усилия Москвы для стабилизации обстановки в регионе.

Известно, что Кособоков ранее занимал должность замкомандующего 58-й общевойсковой армией и руководил российской военной базой в Абхазии.

9 ноября 2020 года главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После этого российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о личном вкладе президента России Владимира Путина в прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.