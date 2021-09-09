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Задержание лидера наркокартеля привело к боям в городе и 13 смертям

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@FuriaNegra7/Twitter

Задержание одного из лидеров мексиканского наркокартеля «Лос Сетас» Мартина Родригеса Барбозы по прозвищу «Эль Кадете» привело к вооруженному бою в городе Нуэво-Ларедо. Об этом сообщает el Financero.

Сообщается, что члены местной ОПГ оказали ожесточенное сопротивление военнослужащим и сотрудникам прокуратуры, проводившим спецоперацию. Известно, что после задержания Барбозы в ходе перестрелок на улицах были убиты как минимум 10 членов картеля и три правоохранителя, еще несколько человек оказались ранены.

Группировка «Лос Сетас» образовалась в 2007-2008 годах в Мексике, но получила наибольшее влияние в 2010-х в Гватемале и Гондурасе. В этих странах она смогла подчинить себе ряд местных наркокланов и взяла под контроль часть территорий. Однако сейчас «Лос Сетас» утратила былое влияние, но продолжает действовать в упомянутых трех странах. Барбоза возглавлял одно из подразделений картеля, за информацию о нем прокуратура предлагала 2 млн песо (около 7,4 млн рублей).

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что крупнейшая преступная группировка Мексики «Картель нового поколения Халиско» угрожала убийством ведущей телеканала Milenio Азучене Урести за неправильное, по их мнению, освещение событий.

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