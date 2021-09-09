На Украине заявили, что Зеленский не сможет стать президентом во второй раз без встречи с Путиным

Политолог Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок, если он не встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала »Наш».

Политолог отметил, что для Путина встреча с Зеленским «бессмысленна», но президенту Украины она «очень нужна».

«Самая банальная причина – это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, «оживет» немного для Владимира Александровича», — подчеркнул Бортник.

Он отметил, что без встречи с Путиным, Зеленский не сможет нормализовать отношения Украины с Россией. Бортник утверждает, что без этого у Зеленского не получится переизбраться на второй президентский срок».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Кулеба отметил, что создается впечатление, что «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что еще раз подтверждают желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.