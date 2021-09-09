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Пушков назвал показательной идею ЕС создать силы быстрого реагирования

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования Евросоюза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — подчеркнул Пушков.

Сенатор СФ отметил, что само по себе «настроение на автономию от США в военной сфере» показательно. При этом, настойчивость с которой об этом говорят европейские лидеры «беспрецедентна», считает Пушков.
Он добавил, что в Афганистан «еще долго будет аукаться США», но это не «единственное последствие.

Ранее стало известно, что Пушков считает сенсацией заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о завершении эпохи переустройства других стран.

По его словам, признание президентом США поражения в Афганистане означает, что «уроки» в Ираке и Ливии «не прошли зря».

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