Пушков назвал показательной идею ЕС создать силы быстрого реагирования

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования Евросоюза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — подчеркнул Пушков.

Сенатор СФ отметил, что само по себе «настроение на автономию от США в военной сфере» показательно. При этом, настойчивость с которой об этом говорят европейские лидеры «беспрецедентна», считает Пушков.

Он добавил, что в Афганистан «еще долго будет аукаться США», но это не «единственное последствие.

Ранее стало известно, что Пушков считает сенсацией заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о завершении эпохи переустройства других стран.

По его словам, признание президентом США поражения в Афганистане означает, что «уроки» в Ираке и Ливии «не прошли зря».