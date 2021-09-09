CNN: сопротивление в Афганистане контролирует до 65% провинции Панджшер

Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер контролирует до 65% ее территории, заявил интервью CNN представитель ополченцев Али Майсам Назари, его слова приводит ТАСС.

«От 60% до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, порядка 15, и все они находятся под нашим контролем», — сказал он.

По его словам, радикальному движению «Талибан» (организация запрещена в России) удалось захватить только основную дорогу.

Ополченцы совершили тактическое отступление от главной дороги и центра провинции, но вскоре намереваются их отбить, отметил Назари.

«География и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем», — отметил он.

Ранее лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмада Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

В августе на фоне вывода из страны военного контингента США «Талибан» захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Однако провинция Панджшер до сих пор остается неприступной. Талибы более двух недель пытались штурмовать регион после сообщений о неудачных переговорах с лидером афганских ополченцев Ахмадом Масудом.