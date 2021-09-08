В США снесли неугодный BLM памятник конфедерату Роберту Ли

В американском городе Ричмонд штата Вирджиния снесли памятник генералу Роберту Ли, главнокомандующему рабовладельческих Конфедеративных Штатов. Об этом сообщает CNN.

Снос шестиметрового монумента Ли на лошади сопровождался ликованием сторонников движения за права чернокожих Black Lives Matter («Жизни Черных Важны»). 12-тонная скульптура находилась в центре Ричмонда, который был столицей Конфедерации, с 1890 года.

Решение о сносе было принято губернатором штата еще летом 2020 года, после чего в судах рассматривались апелляции. При этом на той же аллее Ричмонда ранее были демонтированы все остальные памятники конфедератам.

Генерал Конфедерации Роберт Ли долгое время в США считался символом движения «проигранного дела Юга», где акценты были обращены не на проблему рабства, а на честь и храбрость его солдат. Именно Ли подписал капитуляцию сил КША перед северными штатами в 1865 году.

В 2020 году на фоне протестов Black Lives Matter его роль в истории была пересмотрена, а монументы с ним и другими конфедератами начали сносить.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что воюют с памятниками и в палате представителей США. Там в июне 2021 года проголосовали за демонтаж статуй историческим персонажам, которые в парламент присылает каждый штат, если они были рабовладельцами. При этом статую Роберта Ли из Капитолия убрали еще в декабре 2020 года.