Блинкен заявил, что не помогал Ашрафу Гани бежать из Афганистана

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что он ничего не знал о планах бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани сбежать из страны, сообщает афганский телеканал TOLO News.

«Мы говорили с ним (Гани) о работе, которая была проведена в Дохе, передаче власти и в случае, если это не увенчается успехом, как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти. Меньше чем через 24 часа он уехал из Афганистана», — рассказал он в интервью.

Блинкен отметил, что Гани ничего ему не рассказал о планах бежать из страны, и США не оказывали ему помощь в бегстве.

«Нет, мы, конечно, ничего не делали, чтобы способствовать этому», — заявил Блинкен.

Отвечая на вопрос о миллионах долларов, которые Ашраф Гани забрал с собой при бегстве из страны, Блинкен заявил, что ничего не знает об этом.

Ранее афганский посол в Таджикистане рассказал подробности побега Ашрафа Гани из страны.