Захарова: ЕС и США потворствуют украинским диверсиям против Крыма

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Вашингтон и Брюссель не обращают внимание на диверсии, которые Украина организует против Республики Крым, потворствуя тем самым агрессии Киева в отношении Москвы.

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности», — заявила Захарова.

Она добавила, что расценивает молчание Запада как потворство или даже соучастие «чудовищным происшествиям».

Захарова отметила, что западные страны несправедливо обвиняют Россию в проведении «дискриминационной политике по отношению к крымско-татарскому населению на полуострове».

«То, что это не так, очевидно для каждого, кто удосужится ознакомиться с широко известными фактами: крымско-татарский язык получил государственный статус, растет количество крымско-татарских классов и школ, функционируют национальные СМИ, выделяются деньги на жилье, строятся мечети», — сказала дипломат.

По ее словам, Киев годами затягивали решение этих вопросов.

«В своем античеловечном угаре нынешние власти Украины идут дальше своих идеологических предшественников, они в мирное время переходят к тактической партизанской войне, минируя дороги и переправы», — резюмировала официальный представитель.

Ранее Захарова прокомментировала снос памятника дружбе Киева и Москвы.