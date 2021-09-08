Власти Украины одобрили санкции против 24 компаний и шести человек за Крымский мост

Правительство Украины одобрило введение санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, которых считают причастными к сооружению Крымского моста, сообщается на сайте украинского Кабмина.

Введение ограничительных мер в отношении юридических лиц означает, что они не смогут пользоваться своим имуществом на территории Украины, проводить экспортно-импортные операции, вывести капиталы за пределы страны. Кроме того, выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на украинской территории для них будет остановлено.

«На своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружения и эксплуатации так называемого «моста через Керченский пролив»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что введение ограничительных мер инициировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с МИД страны и другими государственными органами.

«Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории Украинской Крыму понесли ответственность за свои действия! С этой целью мы будем развивать более тесное сотрудничество с международными партнерами. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания », - приводятся на сайте Кабмина слова заместителя Министра по вопросам реинтеграции Игоря Яременко.

За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский расширил список граждан России, против которых действуют персональные санкции. Также украинские власти ограничили жительницу Крыма Ольгу Калинину — против нее было введено три меры. В обоих случаях срок действия ограничений составляет три года.