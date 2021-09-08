СМИ рассказали о стоимости поездки Зеленского в США

На перелет президента Украины Владимира Зеленского и его делегации в США и обратно было потрачено 8,4 млн гривен (более 23 млн рублей). Об этом сообщают «Украинские новости».

Во время визита в США Зеленский посетил Вашингтон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Весь перелет был оплачен заранее, отмечает издание.

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Президент США Джо Байден заявил, что будет поддерживать Украину в отношениях с Россией.

Украинский лидер во время своей поездки также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.