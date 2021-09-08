Россия призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Россия призывает Иран восстановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», — сказал дипломат.

Накануне СМИ, ссылаясь на ежеквартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану сообщили, что иранская сторона увеличила запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза — с 2,4 кг до 10 кг — за последние три месяца.

В 2015 году Иран, США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение — совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривает прекращение обогащения урана Тегераном в обмен на снятие американских санкций. Иран также должен допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ и вывезти за границу обогащенное ядерное топливо.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки и заявил о выходе из СВПД. Через несколько месяцев Тегеран приостановил исполнение условий соглашения и начал возвращаться к прежнему уровню обогащения урана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».