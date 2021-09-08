В Ливии поймали одного из самых опасных боевиков ИГИЛ*

Спецслужбы Ливии задержали в городе Бени-Валид одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в этой стране Умбарака аль-Хазми. Об этом сообщает The Lybia Observer.

Известно, что задержанный отвечал за размещение террористов ИГ в Бани-Валиде в момент его наибольшего влияния в Ливии. Так, еще в 2017 году ее генпрокурор называл аль-Хазми одним из лидеров террористов, находящихся в розыске.

Премьер Ливии Абдул Хамид Дбейба после его задержания отметил, что теперь правоохранители смогут получить важную информацию для дальнейшей борьбы с терроризмом.

Ранее «Газета.Ru» писала, что «Исламское государство» укрепляет свои позиции в Африке, так как именно туда перебираются выбитые с Ближнего Востока террористы. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Западной Африке и в Большой Сахаре.