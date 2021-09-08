В Госдуме призвали Евросоюз прекратить нотации насчет Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с РИА «Новости» призвал Евросоюз прекратить нотации России насчет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов.

По его словам, если слушать ЕС, «то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине». Депутат подчеркнул, что если бы подобная диверсия была совершена в какой-либо западной стране, то риторика Евросоюза была бы совершенно другой.

«Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов», — сказал депутат.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные к совершению преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Наримана Джелялова были задержаны четыре человека.

В Евросоюзе заявили, что считают «политическим мотивированным незаконными» задержания в Крыму подозреваемых в диверсии на газопроводе. Аналогичное заявление сделал Госдепартамент США.