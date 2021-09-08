Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме призвали Евросоюз прекратить нотации насчет Крыма 08:02
Спасатели достали из-под завалов трех человек после взрыва газа в доме... 07:52
Мостовой: с Хорватией ничего не показали, Кипр и Мальту обыграли бы и... 07:48
Эксперт объяснил, в каких случаях невыгодно досрочно гасить ипотеку 07:36
В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир 07:35
Джикия объяснил свист болельщиков в матче с Мальтой 07:32
Мясников назвал отличительную особенность приема витамина D 07:26
В московском зоопарке объявили сбор урожая для питомцев 07:23
Глава РФС рассказал, когда игроки сборной России получат премиальные 07:16
К отшельнице Агафье Лыковой из-за пожара направили вертолет 07:07

В Крыму призвали ООН отреагировать на диверсию Украины на газопроводе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в комментарии РИА «Новости» призвал ООН осудить диверсию, которую устроили спецслужбы Украины на газопроводе в Крыму.

«Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», — подчеркнул Фикс.

При этом он добавил, что ожидать реакции западных стран на украинскую диверсию не стоит, так как страны Запада «не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма».

«Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», — заключил Фикс.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные к совершению преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Наримана Джелялова были задержаны четыре человека.

Накануне суд в Симферополе арестовал до 4 ноября двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Спасатели достали из-под завалов трех человек после взрыва газа в доме в Ногинске
Слабая игра под свист фанатов: Россия вымучила победу над Мальтой
Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр
В правительстве поддержали идею ЕР сделать техосмотр добровольным
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1
В Москве в среду ожидается до +17°С и небольшой дождь
В ПФР объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии
CNN: ЦРУ помогли Киеву задержать 33 россиянина в Белоруссии летом 2020 года
Новости и материалы
В Госдуме призвали Евросоюз прекратить нотации насчет Крыма
Мостовой: с Хорватией ничего не показали, Кипр и Мальту обыграли бы и без тренера
Эксперт объяснил, в каких случаях невыгодно досрочно гасить ипотеку
В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир
Джикия объяснил свист болельщиков в матче с Мальтой
Мясников назвал отличительную особенность приема витамина D
В московском зоопарке объявили сбор урожая для питомцев
Глава РФС рассказал, когда игроки сборной России получат премиальные
К отшельнице Агафье Лыковой из-за пожара направили вертолет
Японский кабмин направил в Катар спецпредставителя для диалога с талибами*
Гилерме оценил свое выступление в сборной России в матчах отбора ЧМ-2022
В России сократились розничные продажи водки
Президент Мексики рассказал о последствиях мощного землетрясения
Хавбек сборной России рассказал о требованиях тренерского штаба в матче с Мальтой
Юрист рассказала, за какие селфи можно сесть в тюрьму
В «Векторе» сообщили, что штамм «дельта плюс» не получил распространения в России
Смолов рассказал, как узнал о своем капитанстве в матче Мальтой
Форвард «Бенфики» заявил, что сборная Украины находится в подвешенном состоянии
Все новости
Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах*
Талибан* объявил состав временного правительства Афганистана
«Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова»
На заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар
«Это может произойти и с нашими родителями, и с нами»
Пациентов с деменцией потребовали перестать считать психиатрическими больными
«Часто пил и бил жену»
Что известно о предполагаемом убийце школьниц в Киселевске
«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале
Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места
«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе
Эксперты оценили действия армянской и азербайджанской армий в войне в Карабахе
Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем
«Лишение государственных наград Украины»
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против подполковника российской армии
«Больше, чем путешествие». В России запустили бесплатные поездки для молодежи
В России стартовала программа бесплатных путешествий для молодых туристов
Мир вышел на плато. Главное о коронавирусе за 7 сентября
ВОЗ объявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Таунхаусы получат статус
Правительство внесло в Госдуму законопроект о таунхаусах
«Они здесь на правах рабов». Украинцы проводят протесты в Польше из-за гибели мигранта
СМИ сравнили убийство украинца в Польше с гибелью Джорджа Флойда
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях