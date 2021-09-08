В Крыму призвали ООН отреагировать на диверсию Украины на газопроводе

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в комментарии РИА «Новости» призвал ООН осудить диверсию, которую устроили спецслужбы Украины на газопроводе в Крыму.

«Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», — подчеркнул Фикс.

При этом он добавил, что ожидать реакции западных стран на украинскую диверсию не стоит, так как страны Запада «не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма».

«Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», — заключил Фикс.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные к совершению преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Наримана Джелялова были задержаны четыре человека.

Накануне суд в Симферополе арестовал до 4 ноября двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению.