Захарова прокомментировала снос памятника дружбе Киева и Москвы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на снос памятного знака, символизирующего дружбу Киева и Москвы. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации [Владимир] Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию»? — написала Захарова.

Она отметила, что некоторые украинские политики пытаются преподнести демонтаж как победу Украины. По ее словам, украинские власти строят государственность на противопоставлении России, отказываются от всего, что напоминает об общей истории стран.

«В очередной раз призываем украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности», — резюмировала Захарова.

Монумент демонтировали накануне, он был установлен в 2001 году.

Ранее Захарова напомнила США, что Россия не является стороной Минских соглашений.